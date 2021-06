Luis Suarez beendete zwar eine lange Torflaute, Uruguay bleibt an der Copa aber weiter ohne Sieg.

Copa America in Brasilien

Legende: Gewohnt emotional Luis Suarez im Spiel gegen Chile. imago images

Uruguay kam in Cuiaba gegen Chile nicht über ein 1:1 hinaus. Luis Suarez rettete dem Rekordsieger der Südamerika-Meisterschaft nach 443 Minuten ohne Treffer zwar das Remis. Als Vierter der Gruppe A droht Uruguay mit bisher nur einem Zähler auf dem Konto aber bereits im Viertelfinal ein Duell mit Copa-Gastgeber Brasilien.

Messi richtet es für Argentinien

Im anderen Spiel der Gruppe A setzte sich Argentinien mit 1:0 gegen Paraguay durch. Die «Albiceleste» steht damit vorzeitig als Viertelfinal-Teilnehmer fest. In den beiden Fünfergruppen an der Copa schafft es jeweils nur der Gruppenletzte nicht in die K.o.-Phase.

Das Tor des Abends in Brasilia erzielte nach einer Musterkombination über Messi und Angel Di Maria der neu in die Startelf gerückte Papu Gomez (10.). Messi zog mit seiner 147. Partie im blau-weissen Trikot mit Rekordspieler Javier Mascherano gleich.