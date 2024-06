Copa America in den USA

Legende: Jubelt über seinen 2. Turniertreffer Lautaro Martinez. IMAGO / USA TODAY Network

Der einzige Torschütze beim 1:0 gegen Chile vor über 80'000 Fans in East Rutherford im US-Bundesstaat New Jersey hiess Lautaro Martinez. Der Treffer des 26-jährigen Stürmers, bei Inter Mailand Teamkollege von Yann Sommer, fiel erst in der 88. Minute.

Damit steht der Titelverteidiger Argentinien rund um Lionel Messi in den Viertelfinals der Copa America. Zuvor hatte die Albiceleste von Trainer Lionel Scaloni Kanada mit 2:0 geschlagen. Im letzten Spiel der Gruppenphase trifft Argentinien am kommenden Samstag auf Peru, Chile spielt am gleichen Tag gegen Kanada.

Im zweiten Spiel am Dienstag gewann Kanada in Kansas City gegen Peru 1:0 und feierte damit seinen ersten Sieg bei einem Copa-America-Spiel. Lille-Stürmer Jonathan David erzielte den einzigen Treffer des Spiels.