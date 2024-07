Legende: Kam ins Hadern Lionel Messi. imago images/Agencia-MexSport

Der Titelverteidiger setzte sich bei der Entscheidung vom Punkt in Houston mit 4:2 durch. Nach 120 Minuten hatte es 1:1 gestanden.

Stürmerstar Lionel Messi verschoss zwar den ersten Penalty. Sein «Panenka»-Versuch landete an der Latte. Doch wie schon im WM-Final gegen Frankreich in Katar holte Goalie Emiliano Martinez von Aston Villa die Kohlen aus dem Feuer. Er parierte zwei Versuche der Ecuadorianer und sicherte Argentinien den Halbfinal-Einzug.

Valencia scheitert schon in der regulären Spielzeit vom Punkt

Lisandro Martinez von Manchester United hatte in der 35. Minute per Kopf für das Team von Nationaltrainer Lionel Scaloni getroffen. Ecuadors Enner Valencia verschoss in der 61. Minute einen Penalty, doch in der ersten Minute der Nachspielzeit gelang Kevin Rodriguez doch noch der Ausgleich.

Im Halbfinal bekommt es Argentinien mit Venezuela oder Kanada zu tun. In den weiteren Viertelfinals kommt es zu den Begegnungen Kolumbien - Panama und Brasilien - Uruguay (beide am Samstag). Mit 15 Titeln ist Argentinien Rekordmeister der Copa America.