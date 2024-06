Legende: Übernahm als Captain Verantwortung Salomon Rondon. imago images/Agencia-MexSport

Venezuelas Nationalmannschaft hat ihren Aufwärtstrend auch an der Copa America in den USA fortgesetzt und mit einem überraschenden 1:0 gegen Mexiko vorzeitig die Viertelfinal-Qualifikation geschafft.

Beim hitzigen Duell in Los Angeles liess Routinier Salomon Rondon Venezuela, das in der südamerikanischen WM-Qualifikation als derzeitiger Tabellenvierter von der erstmaligen Teilnahme an einer WM-Endrunde träumt, mit einem verwandelten Foulelfmeter (57.) jubeln. Mexiko bekam in der turbulenten Schlussphase noch die Chance zum Ausgleich, Orbelin Pineda scheiterte aber mit einem Handelfmeter (88.) an Schlussmann Rafael Romo.

Jamaika out

Im zweiten Spiel des Tages in der Gruppe B verbesserte Ecuador seine Chancen auf die Runde der letzten Acht durch ein 3:1 gegen Jamaika, das nach zwei Niederlagen bereits ausgeschieden ist. Die Tore für Ecuador erzielten Kasey Palmer (13.), Kendry Paez (45.+4, Penalty) und Alan Minda (90.+1). England-Legionär Michail Antonio hatte zwischenzeitlich den 1:2-Anschlusstreffer (54.) markiert.