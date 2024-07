Venezuela verblüfft an der Copa America weiter, während für Mexiko das Turnier in der Gruppenphase endet.

Legende: Spielen sich in die K.o.-Phase Die Akteure von Venezuela. IMAGO / USA TODAY Network

Venezuela bleibt das Sensationsteam der Copa America in den USA. Die «Vinotintos» schlossen erstmals eine Copa-Gruppenphase mit 3 Siegen ab, während Jamaika bei seiner 3. Gast-Teilnahme am Südamerika-Turnier vergeblich auf den 1. Punktgewinn hoffte.

In Austin stellten Eduardo Bello (49.), Salomon Rondon (56.) und Eric Ramirez (85.) aber erst nach der Pause klare Verhältnisse her.

Mexiko glücklos

Punktgleich, aber schlechter in der Tordifferenz, suchte Mexiko im direkten Duell in Phoenix vergeblich die Lücke in Ecuadors Abwehr. Dramatisch wurde es dabei in der Nachspielzeit, als Mexiko einen Foulelfmeter zugesprochen bekam, der nach Videobeweis aber zurückgenommen wurde.

Venezuela trifft in der Runde der letzten Acht nun am Freitag auf Kanada, Welt- und Südamerikameister Argentinien eröffnet einen Tag zuvor die K.o.-Runden gegen Ecuador.