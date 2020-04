Legende: England-Söldner Granit Xhaka Der 27-Jährige handelte sich Ärger ein – und hat reichlich Zeit, darüber nachzudenken. Getty Images

Vier Arsenal-Spieler, darunter Granit Xhaka, sollen sich nicht an die Corona-Isolation gehalten haben. In verschiedenen Medien machte am Donnerstag das Gerücht die Runde, das Quartett hätte gegen Auflagen im Zuge des grassierenden Virus Covid-19 verstossen. Arsenal, der Klub der Fehlerhaften, bestätigte gegenüber Sky Vorfälle und gab an, mit den Betroffenen gesprochen zu haben.

Xhaka soll sich in einem Park im Norden Londons mit David Luiz getroffen haben, wie berichtet wurde. Von Nicolas Pépé kursieren derweil Videos, die ihn beim Fussballspiel mit Freunden zeigen. Und Alexandre Lacazette war dabei fotografiert worden, wie er die Distanzregeln während eines Gesprächs nicht eingehalten hat.