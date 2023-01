Einen solchen Arbeitnehmer wünscht sich jeder Chef: Seit April 2016 meldete sich Inaki Williams bei Athletic Bilbao stets zum Dienst, in dieser langen Zeitspanne war er nicht einmal krank oder unpässlich.

Auf seinen Beruf als Profifussballer umgemünzt, bedeutete diese Widerstandsfähigkeit und Verlässlichkeit, dass der 28-Jährige wettbewerbsübergreifend – vorwiegend aber in La Liga – 251 Partien in Folge absolvierte.

Kein Einsatz, kein Sieg für sein Team

Vielspieler Williams spulte seit dem Ausgangspunkt seiner Wahnsinns-Serie 22'590 Einsatzminuten ab. 5 Meisterschafts-Tore in der laufenden Saison zeugen nicht nur von Quantität, sondern ebenso von Qualität.

Nun aber fehlte der spanisch-ghanaische Mittelstürmer mit 6 Länderspielen für die «Black Stars» inkl. WM-Teilnahme in Katar in seiner sportlichen Vita am letzten Sonntag in den Reihen des Tabellen-Neunten gegen Celta Vigo. Eine Muskelverletzung zwang Williams zum Forfait – prompt unterlagen seine Farben bei Celta Vigo 0:1.