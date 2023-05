Pepe hat noch nicht genug: Vor rund einer Woche hat der 40-Jährige seine Vertragsverlängerung beim FC Porto bekannt gegeben. Allerdings ist Pepe damit nicht der älteste Spieler - 7 andere Spieler in den Top-6-Ligen sind älter als der Routinier.

Ältester Spieler ist 56 Jahre alt

Den Rekord als ältester Spieler in einer Profiliga überhaupt hält Kazuyoshi Miura. Der 56-jährige Japaner spielt derzeit bei UD Oliverense in der 2. Liga Portugals und hat eine beeindruckende Karriere hinter sich. Miura wurde in Japan zweimal zum Fussballer des Jahres gewählt und absolvierte insgesamt 89 Länderspiele. Seine bekannteste Station war bei Dinamo Zagreb.

Regeneration als wichtiger Faktor

Der ehemalige Fussballer und SRF-Experte Beni Huggel weiss, warum die Spieler immer länger aktiv sein können: «Die Spieler wissen viel mehr, wie man sich erholt.»

Auch seien die Möglichkeiten für die Regeneration insgesamt besser geworden: «Die Erholung geniesst einen viel höheren Stellenwert», so Huggel. Für den ehemaligen Nati-Spieler ist es daher nicht erstaunlich, dass Fussballer immer älter werden.

Warum das Spieler im hohen alter Verletzungsanfälliger sind und wie Beni Huggel sich als Spieler geschmeidig hielt, erfahren Sie im Audio-Beitrag oben.