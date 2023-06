Die Uefa hat das Maskottchen für die EM 2024 in Deutschland vorgestellt. Ein Name wird noch gesucht.

Legende: Wie soll er heissen? Der noch namenlose Teddybär für die EURO 2024. uefa.com

Ein verschmitzt lachender Teddybär mit roten Fussballschuhen soll Stimmung machen für die EM – die Uefa hat am Dienstag das noch namenlose Maskottchen für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland vorgestellt. Es soll am Abend auch vor Beginn des Testspiels zwischen Deutschland und Kolumbien in Gelsenkirchen präsentiert werden.

Wie es heissen soll, können Kinder, die am Schulfussballprogramm der UEFA teilnehmen, sowie Fans auf uefa.com in den kommenden zwei Wochen entscheiden. Die Vorschläge lauten «Albärt», «Bärnardo», «Bärnheart», und «Herzi von Bär».

Das Maskottchen zollt laut Uefa «dem beliebten Teddybären, der mutmasslich Anfang des 20. Jahrhunderts das Licht der Welt in Deutschland erblickte, Tribut». Es soll verschiedene Initiativen und Partnerschaften unterstützen und Kinder in ganz Europa anregen, sich mehr zu bewegen und sich für den Fussball zu begeistern.