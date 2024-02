Legende: Andreas Brehme ist tot. Keine zwei Monate nach dem Tod von Franz Beckenbauer trauert Fussball-Deutschland über den Verlust eines weiteren grossen Namens. Imago Images/Imaginechina

Fussball-Weltmeister Andreas Brehme ist im Alter von 63 Jahren gestorben, wie seine Lebensgefährtin Susanne Schaefer im Namen seiner Familie der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag bestätigte. Brehme hatte 1990 im WM-Endspiel gegen Argentinien mit einem Elfmeter das Siegtor Deutschlands zum 1:0 erzielt.

Gemäss der Bild-Zeitung ist Brehme in der Nacht von Montag auf Dienstag an einem Herzstillstand gestorben. Der frühere Verteidiger war zuvor noch in die Notaufnahme einer Klinik in der Nähe seiner Wohnung in München eingeliefert worden.

86 Länderspiele und 1 ganz spezielles Tor

Den Grossteil seiner Aktivkarriere verbrachte Brehme beim 1. FC Kaiserslautern, mit dem er 1996 den DFB-Pokal gewann und zwei Jahre später sensationell die Meisterschale im deutschen Oberhaus eroberte. Dazwischen schaffte Brehme mit den «roten Teufeln» den Aufstieg von der 2. in die 1. Bundesliga.

Für das Nationalteam bestritt Brehme 86 Partien, dabei gelangen dem linken Aussenverteidiger 8 Tore. Eines davon brachte Deutschland den dritten Weltmeister-Stern ein.