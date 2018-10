«Muss Tor sein!»: Der Begriff «Hundertprozentige» wird im Fussball gern etwas inflationär benutzt. Wenn eine Chance diesen Zusatz aber verdient, dann ist es jene von Norwegens Joshua King im Nations-League-Spiel gegen Bulgarien. Der Bournemouth-Stürmer braucht den Ball in der 2. Halbzeit eigentlich bloss aus 4 Metern ins leere Tor zu schieben – doch er scheitert kläglich.

Besser geht es nicht: Doppelter Doppelpass plus Traumtor in den Winkel gefällig? Dänemarks Lukas Lerager gelingt beim Testspiel gegen Österreich (2:0) ein Treffer der Extraklasse. Herrlich spielt sich der Bordeaux-Akteur mit seinen Mitspielern durch die Austria-Abwehr und krönt die Traum-Kombination mit einem Traum-Schuss.

Super-League-Power in Riga: Lettland kassiert in der Nations League gegen Georgien eine empfindliche 0:3-Heimschlappe. Für Aufsehen sorgen dabei Akteure aus der Super League: Vor der Pause pariert FCZ-Keeper Andris Vanins für die Letten einen Strafstoss und FCL-Spieler Valeriane Gvilia netzt zum 2:0 für Georgien ein.

Zuerst dumm gelaufen ...: Beim 0:4 Andorras in der Nations League in Kasachstan ermöglicht Gäste-Keeper Josep Gomes das 3. Tor der Kasachen mit einem bösen Fehlgriff. Eine eigentlich missglückte Flanke will er mit beiden Händen behändigen, faustet den Ball aber via Innenpfosten ins Tor.

... und dann übermotiviert eingestiegen: Als ob dieser Gegentreffer nicht schon ärgerlich genug gewesen wäre, setzt ein frustrierter Jordi Alaez noch einen drauf: Kurz nach dem Tor holt sich der Andorra-Spieler innert 40 Sekunden 2 Mal den «gelben Karton» ab und fliegt vom Platz.

Sendebezug: SRF zwei, sportaktuell, 16.10.18, 22:30 Uhr