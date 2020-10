Higuain mit Premieren-Tor in der Major League Soccer

Legende: Erster Torjubel im Miami-Trikot Gonzalo Higuain. Getty Images

Gonzalo Higuain brillierte mit einem direkt verwandelten Freistoss – und verhalf seinen neuen Farben Inter Miami so zum Sieg. Das Team aus Florida setzte sich mit 2:1 bei den New York Red Bulls durch, in der ersten Halbzeit waren noch keine Treffer gefallen.

Higuain verwandelt abgeklärt , Link öffnet in einem neuen Fenster

Vor dem Einstands-Tor des 32-Jährigen in der Major League Soccer hatte Matías Pellegrini (55.) prompt die Führung von Omir Fernandez (53.) ausgeglichen.

Im 3. Anlauf hat es geklappt

Higuain war in der abgelaufenen Wechselperiode vom italienischen Serienmeister Juventus Turin in die USA gewechselt. Der Klub wird unter anderem von Mitbesitzer David Beckham geführt. Der argentinische Mittelstürmer steht bei 3 Einsätzen in der nordamerikanischen Liga, einen Assist hatte er bereits auf dem Konto.