Marco van Basten war eine Tormaschine. In Erinnerung bleibt aber vor allem sein Wundertreffer im EM-Final 1988.

Marco van Basten war Ende der 80er-Jahre neben Diego Maradona der beste Fussballspieler der Welt. Der schlaksige Mittelstürmer aus Utrecht schoss Tore am Laufmeter: Für Ajax Amsterdam waren es 152 in 172 Spielen und für die AC Milan 125 in 201 Partien.

Für die niederländische Nationalmannschaft gelangen Van Basten zwar «nur» 24 Treffer in 58 Partien. Doch darunter befindet sich ein Tor für die Ewigkeit, welches noch heute als eines der schönsten aller Zeiten betrachtet wird.

Aus unmöglichem Winkel ein unmögliches Tor

Im EM-Final 1988 gegen die damalige UdSSR – notabene dem wichtigsten Spiel in Van Bastens Karriere – nahm der Ausnahmestürmer eine Hereingabe von Arnold Mühren zum Erstaunen aller Beteiligten aus spitzestem Winkel volley und hämmerte das Leder über den chancenlosen Goalie Rinat Dassajew hinweg in die Maschen. Es war in der 54. Minute das 2:0 und die Vorentscheidung.

Der Name Marco van Basten wird für immer mit diesem Tor in Verbindung bleiben. Am 31. Oktober 2024 feiert der spätere Bondscoach seinen 60. Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch.