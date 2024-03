Wie das internationale Regel-Gremium am Samstag nach seiner Sitzung in Glasgow mitteilte, wird vorerst nichts aus der Einführung der blauen Karte. Zunächst soll vor jeder Versuchsphase in höheren Ligen zunächst die Entwicklung im Jugend- und Amateurfussball beobachtet werden. Ein zeitlicher Rahmen wurde nicht genannt.

Vor der Sitzung des Gremiums hatte sich Fifa-Präsident Gianni Infantino entschieden gegen eine Einführung ausgesprochen. «Die Fifa ist komplett dagegen», sagte der Chef des Fussball-Weltverbands vor der Jahreshauptversammlung. «Nein. Es werden keine blauen Karten im Profifussball genutzt werden», sagte Infantino entschieden: «Das ist ein Thema, das für uns keines ist und ich denke, die Fifa hat etwas zu sagen im Ifab.»

Die blaue Karte soll als Zeichen für eine Zeitstrafe und als Zwischenstufe zwischen gelber und roter Karte dienen. Dadurch könnte künftig eine Zwangspause von zehn Minuten bei taktischen Fouls oder Meckereien gegenüber dem Schiedsrichter möglich sein.