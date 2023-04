Legende: Blieb mit seinem Team zuhause Nyon-Trainer Christophe Caschilli. Keystone/MARTIAL TREZZINI

Stade Nyonnais, in der Promotion League derzeit auf Rang 2 klassiert, ist am Samstag nicht zum Spiel beim SC Brühl angetreten. Der Klub kündigte den Boykott bereits im Voraus in einem auf der Website veröffentlichten Schreiben an. Mit dem Entscheid wolle man das Unverständnis gegenüber der Swiss Football League und deren Lizenzierungsverfahren zum Ausdruck bringen.

Die Liga verkündet am Montag, 1. Mai, welche Klubs die Lizenzen für die verschiedenen Ligen erhalten. Die Vereine wurden bereits vorab informiert. Es ist anzunehmen, dass die aufstiegswilligen Waadtländer keine Lizenz für die Challenge League erhalten werden.

Keine Lizenz wegen Eigentümer?

Möglicher Grund für die Ablehnung ist die Klausel, wonach zwei Klubs einer Liga nicht denselben Eigentümer haben dürfen. Vartan Sirmakes, Präsident des in der Challenge League spielenden FC Stade Lausanne-Ouchy, war bis vor einigen Monaten auch Präsident des FC Stade Nyonnais. Inzwischen hat sein Sohn Sassoun Sirmakes den Posten inne. Eine Konstellation, die offenbar nicht gutgeheissen wird.