Nicolas Schindelholz an Krebs gestorben

Legende: Bei seinem letzten Spiel Am 24.07.2020 spielte Nicolas Schindelholz mit Aarau in Wil. Freshfocus/Marc Schumacher

Nicolas Schindelholz hatte Mitte August 2020 durch seinen damaligen Klub FC Aarau mitteilen lassen, dass er an einem Lungentumor erkrankt ist. Rund ein Jahr später beendete er seine Aktivkarriere. Nun hat er den Kampf gegen das Krebsleiden verloren. Schindelholz wurde 34 Jahre alt.

Ausgebildet wurde der gebürtige Binninger beim FC Basel. Danach holte ihn Murat Yakin 2009 zu Thun. In der Folge spielte er auch für Luzern und Aarau. Insgesamt bestritt er 96 Partien in der Super League und 64 in der Challenge League.