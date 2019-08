Nach dem Spiel musste ich so schnell wie möglich zurück in die Kaserne, wir durften keine Interviews geben. Gerade warst du noch im Fernsehen und hast vor 20'000 Fans gespielt, und im nächsten Moment bist du in der Kaserne mit 40 Kameraden in einem Zimmer. Das war schon lustig, aber auch sehr anstrengend.