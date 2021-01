Legende: Hält nichts von den Superliga-Plänen Fifa-Präsident Gianni Infantino. Freshfocus

Die Fifa und seine sechs Kontinentalverbände inklusive der Uefa würden eine «European Super League» nicht anerkennen. Das teilte der Weltverband in einem gemeinsamen Statement mit.

«Jedem Klub oder Spieler, der an einem solchen Wettbewerb teilnehmen würde, wäre es in der Folge nicht mehr erlaubt, in einem von der Fifa oder den Konföderationen organisierten Wettbewerb teilzunehmen», hiess es im Statement.

Droht ein juristisches Hickhack?

Seit Jahren gibt es Spekulationen über die Gründung einer geschlossenen europäischen Superliga. Aktuell ist von einer «European Premier League» die Rede, an der 18 Klubs teilnehmen sollen. Teil dieser Liga sollen unter anderen Manchester United, Liverpool, Bayern München, Juventus Turin, Real Madrid, Paris Saint-Germain oder der FC Barcelona sein.

Mit der Androhung der Fifa könnte die Gründung einer neuen Liga vom Tisch sein. Da die Befürworter einer Superliga die angekündigten Restriktionen allerdings kaum akzeptieren dürften, könnte eine juristische Auseinandersetzung drohen.