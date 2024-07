Auf dem Weg in die Playoffs der Europa League misst sich Servette in der 3. Quali-Runde entweder mit SC Braga (POR) oder Maccabi Petach Tikva (ISR).

Der FC Lugano würde es im Fall eines Einzugs in die 3. Runde der Champions-League-Qualifikation mit Lille zu tun bekommen. Zuerst messen sich die Luganesi zweimal mit Fenerbahce Istanbul – beide Spiele gibt's live bei SRF.

Sollten St. Gallen und der FC Zürich in die 3. Runde der Conference League vorstossen, sind auch ihre möglichen Gegner bereits bekannt: St. Gallen muss entweder gegen Riga (LET) oder Slask Wroclaw (POL) ran, während der FCZ Vitoria Guimarães (POR) oder Floriana (MLT) zum Tanz bittet.

Servette kann sich schon ein wenig auf den Gegner in der 3. Runde der Europa-League-Qualifikation vorbereiten. Um die Playoffs zu erreichen, müssen die Genfer entweder Sporting Braga (POR) oder Maccabi Petach Tikva (ISR) ausschalten. Dies wurde an der Auslosung in Nyon am Montagmittag bekannt gegeben.

Das Hinspiel findet am 8. August statt, das entscheidende Kräftemessen steigt eine Woche später, am 15. August. Die Auslosung für die Playoffs ist für den 5. August geplant, auch dann gibt's wieder Hin- (22. August) und Rückspiel (29. August).

Legende: Jubeln sie auch auf europäischem Parkett? Die Spieler von Servette. KEYSTONE/Urs Flueeler

Braga war in Portugal letzte Saison die vierte Kraft hinter Sporting, Benfica und dem FC Porto. In den letzten fünf Saisons stand der Klub jedes Mal in einer Europacup-Gruppenhase, letzte Spielzeit in der Champions League. Braga geht als klarer Favorit ins Duell mit Cupsieger Maccabi Petach Tikva.

Schweizer Meister Young Boys steigt erst in den Playoffs in die Champions-League-Qualifikation ein.

CL: Lugano – nach Fenerbahce wartet Lille

Der FC Lugano kennt bereits den möglichen Gegner in der 3. Qualifikations-Runde der Champions League. Sollten sich die Tessiner gegen Fenerbahce Istanbul durchsetzen, würde Lille warten. Die Franzosen, in der letzten Saison Vierte der Ligue 1, zählen unter anderen den früheren Basler Edon Zhegrova in ihren Reihen.

Das Hinspiel würde am 6. oder 7. August in Lille stattfinden, das Rückspiel am 13. August in Thun. Scheidet Lugano gegen Fenerbahce aus, geht es in der Europa League weiter gegen den Verlierer aus dem CL-Quali-Duell zwischen Partizan Belgrad und Dynamo Kiew. Beide Teams beendeten die letzte heimische Meisterschaft auf dem 2. Rang.

ConfL: FCZ blüht Duell mit Vitoria Guimarães

In der Conference League werden die Aufgaben für Zürich und St. Gallen schwieriger, sollten sie die 2. Qualifikationsrunde gegen die Iren von Shelbourne respektive die Kasachen von Tobol überstehen.

Auf den FCZ würde wohl Vitoria Guimaraes aus Portugal warten, das gegen Maltas Floriana keine Mühe haben sollte. St. Gallen würde es mit Riga oder den Polen aus Wroclaw zu tun bekommen. Die Spiele der 3. Qualifikationsrunde der Europa und der Conference League finden am 8. und 15. August statt.