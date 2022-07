Der Schweizer Meister könnte in der 3. CL-Quali-Runde auf Ferencvaros oder Slovan Bratislava treffen. Oder es geht in die Europa League.

Legende: Viele Wenn und Aber Wie verläuft die Europacup-Kampagne des FCZ in diesem Sommer? keystone/Peter Schneider

Wenn sich der FC Zürich in der 2. Qualifikationsrunde zur Champions League gegen Karabach Agdam (AZE) durchsetzt, trifft er in der 3. Runde auf den Sieger des Duells zwischen Ferencvaros Budapest und Slovan Bratislava. Dies ergab die Auslosung in Nyon. Das Heimspiel fände am 2. oder 3. August statt, das Rückspiel am 9. August.

Oder geht's in den Norden?

Stolpert der FCZ hingegen über Karabach Agdam (Hinspiel am Dienstag ab 17:55 Uhr im kommentierten SRF-Livestream), ginge es in der 3. Runde der Europa-League-Qualifikation weiter. Gegner dort wäre entweder Linfield Belfast oder Bodö/Glimt aus Norwegen.

06:09 Video Verpatzte Europacup-Hauptprobe: FCZ muss bei YB unten durch Aus Sport-Clip vom 16.07.2022. abspielen. Laufzeit 6 Minuten 9 Sekunden.

Conference League: Lugano erst in 3. Quali-Runde im Einsatz

Cupsieger Lugano empfängt in der 3. Qualifikationsrunde der Conference League entweder Hapoel Beer-Sheva aus Israel oder Dinamo Minsk. Sollten es die Weissrussen sein, fände das Rückspiel auf neutralem Boden statt.

YB (gegen Liepaja) und Basel (Crusaders Belfast) sind noch in der 2. Runde im Einsatz. Dennoch ist auch bei ihnen ein mögliches Gegner-Paar bekannt: Die Berner würden in Runde 3 auf KuPS Kuopio (Finnland) oder Milsami Orhei (Moldawien) treffen, der FCB auf Bröndby Kopenhagen oder Pogon Stettin aus Polen.