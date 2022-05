Deutschland: Schalke macht den Aufstieg perfekt

Schalke 04 im Freudentaumel: Die «Knappen» machten in der 33. Runde dank einem 3:2-Heimsieg gegen St. Pauli den entscheidenden Schritt zum direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga. Die Mannschaft von Coach Mike Büskens lag zwar nach 17 Minuten bereits 0:2 im Hintertreffen, drehte aber nach dem Seitenwechsel auf. Topskorer Simon Terodde stellte bis zur 71. Minute mit seinen Toren Nummer 28 und 29 auf 2:2. Rodrigo Zalazar sorgte mit dem 3:2 für kollektive Ekstase in der Veltins-Arena.

Portugal: Porto holt den Titel

Der FC Porto hat sich in der vorletzten Runde der portugiesischen Liga den Meistertitel gesichert. Die Mannschaft von Trainer Sergio Conceiçao kam mit einem 1:0 beim Rekord-Champion Benfica Lissabon zu den letzten dafür nötigen Punkten. Haris Seferovic wurde bei Benfica nach einer Stunde eingewechselt.

Frankreich: Cup an Nantes

Der FC Nantes ist zum 4. Mal französischer Cupsieger. Nantes gewann den Final im Pariser Stade de France am Samstag gegen den favorisierten OGC Nizza mit 1:0. Ludovic Blas (47.) erzielte den entscheidenden Treffer per Foulelfmeter.

