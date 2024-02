Gelson Fernandes galt während seiner Aktivkarriere als Wandervogel und Frohnatur. Seit August 2022 ist der 67-fache Schweizer Nationalspieler in der Fifa für die afrikanischen Verbände zuständig. Seine aufgeschlossene Art hat er beibehalten. Die Ernsthaftigkeit, mit welcher er seine Funktion ausübt, bringt der 37-Jährige jedoch klar zum Ausdruck. Ein Gespräch über den aktuellen Afrika-Cup in der Elfenbeinküste und den Zustand des afrikanischen Fussballs.

SRF Sport: Gelson Fernandes, Sie sind am Montag aus Abidjan nach Paris zurückgekehrt und fliegen am Mittwochabend wieder in die Elfenbeinküste. Was sind Ihre Eindrücke?

Gelson Fernandes: Es ist ein sehr gutes Turnier auf gutem Niveau, Emotionen sind dabei. Das ist, was wir uns von einem Turnier erhoffen. Kompliment an den CAF (afrikanischer Kontinentalverband, die Red.) und an die Elfenbeinküste. Man sieht, dass die Verbände gut gearbeitet haben.

Fast alle afrikanischen Fussball-Verbände sind heute konkurrenzfähig.

Es ist ein verrücktes, spektakuläres Turnier. Das beste in der Geschichte des Afrika-Cups?

Das weiss ich nicht. Aber von der emotionalen Perspektive her betrachtet und mit Blick auf das Gezeigte auf dem Platz vielleicht schon. Die Underdogs haben viele Spiele gewonnen, die Plätze und Stadien sind in einem Top-Zustand. Dazu gab es keine Zwischenfälle.

Gelson Fernandes Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen 1991 zog Gelson Fernandes als Fünfjähriger gemeinsam mit seiner Mutter aus der Hauptstadt der Kapverden ins Wallis. Nach drei Jahren als Profi bei Stammklub Sion wechselte der Mittelfeldspieler zu Manchester City. Es folgten Stationen in ganz Europa: Saint-Étienne, Chievo Verona, Leicester, Udinese, Sporting Lissabon, Freiburg, Rennes und Frankfurt. 2020 beendete er seine Karriere. Mit der Schweiz nahm er an der EM 2008 und 2016 sowie an der WM 2010, 2014 und 2018 teil. Legendär ist sein Siegtor gegen Spanien 2010.

Auf dem Platz ist alles im Rahmen geblieben. Es gab aber auch Bilder von Public Viewings, als Zäune niedergerissen wurden im Freudentaumel ...

Bis jetzt läuft alles gut. Aber klar, die Erwartungen sind gross und der Druck auf die Mannschaft der Elfenbeinküste ist riesig. Man spürt auch die Bedeutung des Afrika-Cups für die Bevölkerung. Das ist ihre Weltmeisterschaft. Die Kraft des Fussballs auf diesem Kontinent ist enorm.

Hilft es dem Turnier, dass sich Gastgeber Elfenbeinküste mehrfach mirakulös gerettet hat?

Der Fussball-Gott ist mit ihnen (lacht). Natürlich ist es für den Enthusiasmus schön, wenn die ausrichtende Mannschaft noch im Wettbewerb verbleibt.

So farbenfroh werden die Teams auf der Tribüne angefeuert

1 / 12 Legende: Burkina Faso scheiterte zwar bereits im Achtelfinal an Mali. Dieser Fan hätte für seinen Kopfschmuck dagegen den Titel verdient. Keystone/Themba Hadebe 2 / 12 Legende: Dieser Fan von Burkina Faso nimmt den Ausdruck «Flagge zeigen» wörtlich. Keystone/Themba Hadebe 3 / 12 Legende: Ist das etwa Pumuckl? Nein, auch bei den senegalesischen Anhängern scheint die rote Haarpracht beliebt zu sein. Keystone/Themba Hadebe 4 / 12 Legende: Doch auch die anderen Farben der Landesflagge Senegals werden mit Stolz getragen. Hier hat sich der ganze Block gelb angezogen. Getty Images 5 / 12 Legende: Blau fehlt dagegen auf der Flagge Senegals. Ob diese Frau deshalb so verängstigt dreinschaut? Imago Images 6 / 12 Legende: Die Sterne holte Senegal am diesjährigen Afrika-Cup nicht ganz vom Himmel. Getty Images/DeFodi Images 7 / 12 Legende: Stattdessen mussten die «Löwen von Teranga» bereits im Achtelfinal gegen Gastgeber Elfenbeinküste die weisse Fahne hissen. Imago Images 8 / 12 Legende: Und auch die algerischen Supporter hatten am diesjährigen Kontinentalturnier kaum Grund zur Freude: Mit nur 2 Punkten ereilte die Nordafrikaner das Out bereits in der Gruppenphase. Keystone/Themba Hadebe 9 / 12 Legende: Weiter auf den Titel darf Kongo hoffen. Keystone/Themba Hadebe 10 / 12 Legende: Auch die «Super Eagles» sind noch im Rennen um den Afrika-Cup. Nigeria trifft im Halbfinal auf Südafrika. Keystone/Sunday Alamba 11 / 12 Legende: Diese drei malischen Unterstützer erlebten in der Runde der letzten 8 gegen die Elfenbeinküste eine bittere Niederlage. Keystone/Sunday Alamba 12 / 12 Legende: Südafrika steht wider Erwarten im Halbfinal. Getty Images/Anadolu

Alle Viertelfinalisten in diesem Turnier haben es vor 2 Jahren nicht unter die letzten Acht geschafft. Spricht das für die Ausgeglichenheit in Afrika?

Ja. Fast alle Verbände sind heute konkurrenzfähig. Alle Nationen bringen einen Staff zusammen und können eine richtige Vorbereitung durchführen. Und sie können antizipieren. Wir hatten mit Guinea ein kleines Problem mit den Prämien, doch das wurde schnell gelöst. Man sieht, dass die Professionalisierung voranschreitet.

Es gab viele Überraschungen, so ist Kap Verde erst im Viertelfinal im Penaltyschiessen gescheitert ...

(unterbricht) ... für mich war das keine Überraschung. Denn wir sind eine Fussball-Nation.

Hat Sie der Exploit Ihres Heimatlandes besonders gefreut?

Natürlich. Der Erfolg ist sehr wichtig, denn Kap Verde ist eine relativ junge Nation mit einer noch eher kleinen Population (rund 500'000 Einwohner, die Red.). Das gibt Hoffnung. Und in Afrika bedeutet Hoffnung viel.

Sie sind seit August 2022 Fifa-Direktor für die afrikanischen Verbände. In welchen Bereichen haben Sie den Hebel angesetzt?

Das betraf Projekte, Infrastruktur, Organisation der Verbände, Finanzierung von Spielen und Camps. Mein Ziel ist es, die Mentalität zu verändern. Und zwar in jedem Bereich. Afrika hat ein riesiges fussballerisches Potenzial. Aber auch alles neben dem Platz muss top sein.

Es gibt das Forward-Programm der Fifa. Haben Sie mehr Geld zur Verfügung als vor 10 Jahren?

Damals gab es 250'000 Dollar pro Jahr für jeden Verband, nun sprechen wir von 1,2 Millionen jährlich plus 3 Millionen für einen Projekt-Zyklus. Wenn ein Verband es gut macht, kommt er mit einer zusätzlichen Million für Transportkosten auf ein 9-Millionen-Package. Das war eine Initiative von Fifa-Präsident Gianni Infantino, die langsam Wirkung zeigt. Die WM 2026 wartet mit einer doppelten Anzahl an afrikanischen Teams auf (9 statt wie bisher 5 Startplätze, die Red.). Es ist also viel möglich.

1990 hat man nach dem Viertelfinal-Vorstoss von Kamerun gesagt: Jetzt kommen die Afrikaner, sie werden bald den Weltmeister stellen. Dann kam lange nicht mehr viel. Zuletzt erreichte Marokko an der WM in Katar den Halbfinal. Wo steht der afrikanische Fussball heute?

Europa hat sich in den 1990er-Jahren eben auch entwickelt. Sie hatten mehr Geld, die Champions League wurde gegründet. Es ist zentral, dass Stabilität in einem Land und auf einem Kontinent herrscht. Wir hatten in Afrika viele Probleme auf Regierungsstufe, was die Entwicklung bremst. Man kann nur auf eine bessere Zukunft hoffen.

Das Gespräch führte Dominik Steinmann.