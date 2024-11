Der 38-jährige Schwede war am Dienstag im Tessin in einen schweren Autounfall verwickelt. Das gab der FC Lugano bekannt.

Am Dienstag ist es im Tessin auf der Monte-Ceneri-Strasse zu einem schweren Autounfall gekommen. Wie der FC Lugano am Mittwoch bekannt gab, war der schwedische Fussballer Alexander Gerndt in den Unfall verwickelt. Der 38-jährige frühere YB- und Lugano-Spieler ist seit 2023 in der U21 der Luganesi aktiv.

Kontrolle über Fahrzeug verloren

«Alexander Gerndt hat einige ziemlich schwere Verletzungen erlitten», teilte der Klub weiter mit. Sein Zustand sei aber stabil. Nach Angaben der Kantonspolizei war er in Richtung Cadenazzo unterwegs, als er auf gerader Strecke die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Der Wagen prallte zuerst gegen die Mauer am Strassenrand und kam dann auf der Seite zum Liegen.

Gerndt spielte von 2013 bis 2017 in der Super League für die Young Boys, ehe es ihn zum FC Lugano zog. 2021 war er für eine Saison beim FC Thun engagiert. Danach kehrte er ins Tessin zurück.