Nach zwei Intermezzi im Fanionteam steht Joël Magnin ab Samstag wieder bei der U21 von YB an der Seitenlinie.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Wieder im 2. YB-Glied Joël Magnin. Keystone/Anthony Anex

Im Frühjahr 2024 führte er die Young Boys zum Titel in der Super League, im Herbst des letzten Jahres stabilisierte er den kriselnden Meister: Joël Magnin ist der geborene Feuerwehrmann für die Berner.

Wie schon im März war auch bei seinem 2. Interims-Engagement klar, dass er wieder ins 2. Glied rücken würde. Der 53-Jährige ist gemäss Christoph Spycher, VR-Delegierter Sport bei YB, «ein wichtiges Element in der Nachwuchsförderung».

Derby zum Rückrundenstart

Magnin selber scheint sich wohl zu fühlen bei der U21. Seit 2010 zeichnet er, abgesehen von kurzen Ausflügen zu Xamax (Cheftrainer) und dem FCZ (Co-Trainer), für den Berner Nachwuchs verantwortlich. Über die Jahre führte er das Team von der 1. Liga in die Promotion League und etablierte es in der dritthöchsten Schweizer Spielklasse im Mittelfeld.

Am Samstag starten der Neuenburger und seine U21 in die Rückrunde. Gleich zum Auftakt steht für den Tabellen-Neunten ein Derby beim ambitionierten FC Breitenrain (3. Rang) an.