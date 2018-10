Fifa-Präsident Gianni Infantino hat sich gegen die USA-Pläne des spanischen Ligaverbandes (LFP) ausgesprochen. Er sei strikt dagegen, dass nationale Liga-Spiele im Ausland stattfinden würden und verweigere die Lizenz, sagte Infantino am Freitag in Ruanda. Der LFP hatte geplant, die Partie des FC Barcelona gegen den FC Girona am 27. Januar 2019 in Miami auszutragen.