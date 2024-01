Legende: Erneut Weltfussballer Lionel Messi. Imago/Action Plus

Bei der Fifa-Award-Gala «The Best» wird Lionel Messi zum Weltfussballer des Jahres 2023 ausgezeichnet.

Die Auszeichnung der Weltfussballerin geht an die Spanierin Aitana Bonmati.

Daneben räumen mit Pep Guardiola (Welttrainer) und Ederson (Welttorhüter) zwei Akteure von Manchester City ab.

Lionel Messi ist in London erneut zum Weltfussballer gewählt worden. Der Argentinier, der seit dieser Saison in der amerikanischen Major League Soccer spielt, setzte sich dabei in der Endauswahl gegen Manchester Citys Erling Haaland und Paris Saint-Germains Kylian Mbappé durch. Für Messi ist es der achte Titel, zuletzt hatte er im vergangenen Jahr triumphiert. Bei der Gala war der 36-Jährige nicht vor Ort.

Bei den Frauen wurde die spanische Weltmeisterin Aitana Bonmati als Weltfussballerin ausgezeichnet. Sie ist damit die Nachfolgerin ihrer Landsfrau Alexia Putellas. Auf dem zweiten Rang klassierte sich mit Jennifer Hermoso eine weitere Weltmeisterin. Youngster Linda Caicedo schaffte es auf den 3. Rang.

Weitere Auszeichnungen des Abends:

Welttrainer : Pep Guardiola (Manchester City)

: Pep Guardiola (Manchester City) Welttrainerin: Sarina Wiegman (Englisches Frauen-Nationalteam)

Sarina Wiegman (Englisches Frauen-Nationalteam) Welttorhüter: Ederson (Brasilien/Manchester City)

Ederson (Brasilien/Manchester City) Welttorhüterin: Mary Earps (England/Manchester United)

Zwei Akteure von Manchester City durften sich über eine individuelle Auszeichnung freuen. Pep Guardiola wurde zum zweiten Mal nach 2011 zum Welttrainer des Jahres gewählt, Ederson zum Welttorhüter.

Bei den Frauen «verteidigten» Trainerin Sarina Wiegman, die bereits zum vierten Mal gewann, und Torhüterin Mary Earps ihre Titel. Die beiden standen mit England im WM-Final, unterlagen dort aber den Spanierinnen rund um Weltfussballerin Bonmati.