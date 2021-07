Lautaro Martinez von Inter Mailand brachte Argentinien im Halbfinal in Brasilia in der 7. Minute nach einem Zuspiel von Lionel Messi in Führung. Für den 34-jährigen Rekord-Nationalspieler war es bereits die 5. Torvorlage bei 4 eigenen Treffern im Turnier. Der beim FC Porto tätige Luis Diaz glich nach einer guten Stunde für Kolumbien aus.

Martinez sorgte auch im Penaltyschiessen für die Entscheidung, doch der Held war Torhüter Emiliano Martinez, der gleich drei Versuche der Kolumbianer abwehrte.

Messi hofft auf die späte Krönung

Der Final findet in der Nacht auf Sonntag im Maracana-Stadion in Rio de Janeiro statt. Brasilien, vor zwei Jahren Gewinner der letzten Copa America, strebt angeführt von Superstar Neymar den 10. Titel an. Argentinien feierte den letzten seiner 14 Turniersiege vor 28 Jahren.

Für Messi wäre es der 1. Titel mit der Nationalmannschaft an einer WM- oder Copa-Endrunde. Er war U20-Weltmeister 2005 und mit der U23 Olympiasieger 2008.