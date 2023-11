Am Samstag kommt es im altehrwürdigen Maracana in Rio de Janeiro zum grössten Spiel im südamerikanischen Klubfussball. Die Boca Juniors und Fluminense duellieren sich um den Copa-Libertadores-Titel.

Boca Juniors vs. Fluminense: Rekord-Triumph oder Premieren-Titel?

Legende: Wollen auch im Final wieder jubeln Die Boca Juniors um Starspieler Edinson Cavani freuen sich über den Halbfinal-Sieg. Imago/Photogamma

Die Boca Juniors aus Buenos Aires könnten das südamerikanische Pendant zur Champions League bereits zum 7. Mal gewinnen und damit zu Rekordhalter Independiente aufschliessen. Für die Brasilianer von Fluminense wäre es hingegen der erste Titel.

Unterschiedliche Wege

Nicht nur die Historien der Klubs sind verschieden, auch die Wege in den Final gestalteten sich äusserst unterschiedlich. Die Boca Juniors mussten im Achtel-, Viertel- und Halbfinal jeweils einen Umweg über das Penaltyschiessen gehen. Fluminense setzte sich derweil in allen 3 K.o.-Runden glatt durch.

Ausschreitungen an der Copacabana

Bereits im Vorfeld des Finals kam es am Donnerstag zu Ausschreitungen am Strand von Rio de Janeiro. Dabei gerieten brasilianische und argentinische Fans aneinander. Argentiniens Botschafter in Brasilien kritisierte dabei den Einsatz der Polizei und sprach von einem Hinterhalt der einheimischen Hooligans.