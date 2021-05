Borussia Dortmund ist erstmals seit 2017 und zum fünften Mal in der Vereinsgeschichte deutscher Cupsieger.

Die Dortmunder besiegen im Final von Berlin RB Leipzig 4:1.

Mit je zwei Toren überragen auf Dortmunder Seite Jadon Sancho und Erling Haaland.

Roman Bürki und Manuel Akanji vom BVB zeigen eine starke Leistung.

Der DFB-Pokalfinal braucht keine lange Aufwärmphase. Bereits nach fünf Minuten steht es 1:0 für Borussia Dortmund. Jadon Sancho legt sich bei einem Konter das Spielgerät auf seinen rechten Fuss: Schlenzer, Tor. Die Leipziger Abwehr macht in dieser Szene keinen guten Eindruck. Der Final ist lanciert.

Es folgt Leipziger Druck, ohne zwingend zu wirken. Das Team von Julian Nagelsmann ist überlegen, kreiert aber keine Chancen. Der BVB dagegen bleibt brandgefährlich und nutzt seine Chancen eiskalt. In der 28. Minute ist es Erling Haaland vorbehalten, in echter Haaland-Manier das zweite Tor zu erzielen. Erst legt sich der Norweger den Ball scheinbar zu weit vor, bleibt aber am Ball, vernascht Gegenspieler Dayot Upamecano und trifft aus dem Stand zum 2:0.

Das ist es aber noch nicht in Halbzeit eins. In der Nachspielzeit legt der BVB in Person von Jadon Sancho noch einen drauf. Nach toller Vorarbeit von Marco Reus schliesst der Engländer eiskalt vor dem Tor ab.

Bild 1 / 9 Legende: Leere Ränge in Berlin Seit 1985 ist das Berliner Olympiastadion Austragungsort des DFB-Pokalfinals. Die Atmosphäre rund um das Spiel ist einmalig. Zuschauer können wegen der Pandemie wie im letzten Jahr nicht daran teilhaben. Keystone Bild 2 / 9 Legende: Letzte Titelchance Für beide Trainer ist es die letzte Chance als Cheftrainer, mit ihren aktuellen Klubs einen Titel zu holen. Julian Nagelsmann (links) wechselt zum FC Bayern, Edin Terzic (rechts) wird wieder Co-Trainer beim BVB. imago images Bild 3 / 9 Legende: Schnelle Führung Keine 5 Minuten sind gespielt, da klingelt es schon im Netz von RB. Leipzig lässt Jadon Sancho viel zu viel Platz. Der bedankt sich und schlenzt den Ball mit rechts in den langen Winkel. Keystone Bild 4 / 9 Legende: Haaland unnachahmlich Von Erling Haaland war 27 Minuten fast nichts zu sehen, aber dann folgte ein «echter Haaland». Der Norweger behauptet sich stark gegen Upamecano und netzt mit links aus dem Stand ein. Keystone Bild 5 / 9 Legende: Halbzeitpackung für Leipzig Und für Leipzig kommt es knüppeldick. Dortmund kontert in der Nachspielzeit der 1. Hälfte Leipzig eiskalt aus. Reus legt quer auf Sancho. Der bleibt vor dem Tor ganz cool und markiert seinen zweiten Treffer. Das Spiel scheint vorentschieden. Keystone Bild 6 / 9 Legende: Leipziger Druck Leipzig kommt wie verwandelt aus der Pause und macht ordentlich Druck. Das Tor von Roman Bürki steht unter Dauerdruck. Dafür sorgt auch der eingewechselte Yussuf Poulsen (links). Manuel Akanji wirft gegen ihn und seine Kollegen alles rein. Keystone Bild 7 / 9 Legende: Leipziger Hoffnung Der Druck wird belohnt. Dani Olmo (Mitte) hat Leipzig rund 20 Minuten vor Schluss mit seinem Treffer nochmal Hoffnung gemacht. Keystone Bild 8 / 9 Legende: Zwei Tore von Haaland Olmos Tor bringt nur kurz die Hoffnung zurück. Mit seinem zweiten Tor kurz vor Schluss entscheidet Erling Haaland (links) endgültig den Final. Keystone Bild 9 / 9 Legende: Das ist der «Pott» Nach einer durchwachsenen Saison gibt es für den BVB doch noch was zum Jubeln. Die Borussia rund um Captain Marco Reus (Mitte) gewinnt den DFB-Pokal. Keystone

Leipzig wie verwandelt

Nach der Halbzeit steht eine «andere» Leipziger Elf auf dem Platz. RB macht ordentlich Druck auf das Tor von Roman Bürki. Bereits nach 25 Sekunden hat Christopher Nkunku den Anschlusstreffer auf dem Fuss. Sein Schuss geht aber knapp über das Tor. Es folgt: weiterer Druck. Mehrfach muss Bürki sein Können zeigen. Auch Manuel Akanji kann über Defensivarbeit nicht klagen. Beide zeigen eine gute Vorstellung. Nach 71 Minuten klingelt es dann aber doch im Tor von Bürki. Dani Olmo packt einen satten Distanzschuss aus.

Am Ende reicht es für Leipzig aber nicht, auch weil Haaland mit seinem zweiten Treffer das Spiel entscheidet. Zwar rutscht der Norweger bei seinem Schussversuch aus. Weil er aber sich selbst anschiesst, ist der Schuss für Leipzig-Goalie Peter Gulacsi unhaltbar. Der BVB ist Pokalsieger, RB Leipzig muss weiter auf den ersten Titel warten. Der Jubel auf den Rängen bleibt aus. Wie im Vorjahr dürfen wegen der Corona-Pandemie keine Fans im Stadion dabei sein.

Tränen bei Piszczek

Emotional wird es nach Abpfiff trotzdem – vor allem für BVB-Urgestein Lukasz Piszczek. Der Pole beendet nach der Saison seine Spielerkarriere. «Ich habe keine Worte. Ich weiss, dass meine Karriere langsam zu Ende geht und so einen Höhepunkt hätte ich mir nicht erträumt», erklärte er nach Spielschluss.

Für die beiden Trainer stehen auch bald Veränderungen an. BVB-Coach Edin Terzic soll zur kommenden Saison eigentlich als Assistent seines Nachfolgers Marco Rose in die zweite Reihe zurücktreten. Terzic sagte dazu in der ARD: «Das ist der klare Plan. Ich möchte auch in der kommenden Saison dabei helfen, dass die Mannschaft guten Fussball spielt. In welcher Funktion auch immer.» Julian Nagelsmann wird auf jeden Fall Cheftrainer bleiben. Er beerbt beim FC Bayern Hansi Flick.

Der Bundesliga-Endspurt wartet

Viel Zeit zum Feiern bleibt den Dortmundern nach ihrer Gala nicht. Am Sonntag schon folgt das Bundesligaspiel beim wiedererstarkten FSV Mainz 05. Der Vorsprung der Schwarz-Gelben auf den fünften Platz ist hauchdünn.