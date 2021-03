Ein Grund dafür sei die Lage der Menschenrechte in dem Wüstenstaat, gab der Rasen-Hersteller an.

Legende: Muss einen anderen Rasen-Lieferanten finden Das WM-Stadion Al Janoub Stadium in Al-Wakrah, Katar. imago images

Das Unternehmen Hendriks Graszoden liefert bereits seit Jahren den Rasen für Welt- und Europameisterschaften, u.a. auch für die EURO 2008 in der Schweiz und Österreich.

Manchmal sind andere Sachen wichtiger als Geld.

Nun bestätigte die Firma, dass sie auf den Millionenauftrag für die WM 2022 in Katar verzichtet. «Manchmal sind andere Sachen wichtiger als Geld», so Firmenmanagerin Gerdien Vloet in niederländischen Medien.

Als Katar 2010 den Zuschlag für das WM-Turnier 2022 bekam, waren auch die Niederländer eingeladen worden. Schon beim ersten Besuch seien aber Bedenken aufgekommen, wie Vloet sagte. «Wir sahen, wie der Bau der Stadien dort verlief. Längst nicht alle Arbeiter trugen Schutzkleidung.»

Auch Qualitätsanspruch zu niedrig

Die Zweifel seien später durch Berichte über schlechte Arbeitsbedingungen verstärkt worden. «Wir wussten inzwischen, dass Menschen bei den Bauarbeiten ums Leben kamen. Aber dass es 6500 waren, wussten wir nicht.»

Zudem sollen die Qualitätsansprüche der Organisatoren an den Rasen zu niedrig gewesen sein.