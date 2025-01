In Bern werden am Montag die besten Schweizer Fussballer des Landes gekürt. Nati-Captain Granit Xhaka winkt das Triple.

Legende: Holte die Trophäe bereits 2023 und 2024 ab. Granit Xhaka. KEYSTONE/Peter Klaunzer

Zum vierten Mal werden am Montag die besten hiesigen Fussballerinnen und Fussballer des Jahres im Rahmen einer vom Schweizerischen Fussballverband (SFV) und der Swiss Football League (SFL) gemeinsam organisierten Veranstaltung geehrt. Im Casino Bern werden in insgesamt sieben Kategorien Awards vergeben.

In der Kategorie «Nationalspieler des Jahres» winkt Nationalmannschafts-Captain Granit Xhaka die dritte Trophäe in Serie. Der Leverkusen-Legionär, der jüngst auch an den Sports Awards zum MVP des Jahres gewählt wurde, tritt gegen die Nati-Kollegen Manuel Akanji und Dan Ndoye an.

Endet die YB/Basel-Dynastie?

Bei den Frauen wird Lia Wälti ihren Titel aus dem Vorjahr nicht verteidigen können. Die Leaderin der Frauen-Nati blickt auf ein verletzungsgeplagtes Jahr zurück und wurde nicht nominiert. Ramona Bachmann, Géraldine Reuteler oder Luana Bühler machen die Trophäe unter sich aus.

Bei der Wahl zum Super-League-Spieler des Jahres könnte eine lange Ära zu Ende gehen. Seit 2006 trug der Gewinner in jener Kategorie immer das Trikot des FC Basel oder von YB. Auch heuer ist mit Filip Ugrinic ein Spieler der Young Boys nominiert. Der Berner Mittelfeldspieler muss sich gegen Servettes Dereck Kutesa, aktueller Toptorschütze der Liga, und Luganos Renato Steffen durchsetzen.