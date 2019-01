Der Franzose richtet sich mit einem vulgären Rundumschlag gegen die Kritik an einem seiner jüngsten Instagram-Beiträge.

In einem Tweet richtete sich Franck Ribéry am Samstag mit schockierenden Worten an die Öffentlichkeit. «Beginnen wir bei den Neidern, den Erzürnten, denen, die nur durch ein geplatztes Kondom auf der Welt sind. F ... t eure Mütter, eure Grossmütter und euren ganzen Stammbaum», schrieb der 35-Jährige.

Hintergrund der vulgären Schimpftirade ist ein Instagram-Beitrag des Franzosen. Darin ist zu sehen, wie Kultkoch Nusret Gökce dem Fussballer ein vergoldetes Steak zubereitet. Da der mit Edelmetall überzogene Gaumenschmaus 1200 Euro kostet, wurde Ribéry Dekadenz vorgeworfen. Nun hat der Bayern-Profi mit einem verbalen Aussetzer auf den Shitstorm reagiert.