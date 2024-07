Legende: Sagt Auf Wiedersehen Kasper Hjulmand. imago images/Revierfoto

Hjulmand tritt als dänischer Nationaltrainer zurück

Dänemarks Nationaltrainer Kasper Hjulmand hat nach vier Jahren im Amt seinen Rücktritt erklärt. Dänemark qualifizierte sich an der EURO mit nur zwei erzielten Toren und drei Unentschieden für die Achtelfinals. Dort bedeutete Gastgeber Deutschland Endstation (0:2). Unter Hjulmand erreichte Dänemark an der EM 2021 die Halbfinals (Niederlage gegen England). An der WM in Katar folgte mit dem Ausscheiden in der Vorrunde eine herbe Enttäuschung. An Stelle von Hjulmand führt Morten Wieghorst, der bisherige Assistent, das Team bis mindestens Ende Jahr. Dänemark trifft im nächsten Länderspiel im Rahmen der Nations League am 5. September in Kopenhagen auf die Schweiz.

06:12 Video Archiv: Dänemark muss sich im EM-Viertelfinal Deutschland beugen Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 29.06.2024. abspielen. Laufzeit 6 Minuten 12 Sekunden.

Zago nicht mehr Boliviens Trainer

Boliviens Nationaltrainer Antonio Carlos Zago ist nach der schwachen Vorstellung bei der Copa America entlassen worden. Der Brasilianer hatte das Amt erst im Oktober 2023 übernommen. Bei der Südamerika-Meisterschaft war Bolivien ohne Punkt und mit 1:10 Toren bereits in der Vorrunde gescheitert. Ein Nachfolger für den 37-fachen Nationalspieler, der als Profi 1999 die Copa gewonnen hatte, steht noch nicht fest.

00:58 Video Archiv: Chaos rund um den Final der Copa America Aus Sport-Clip vom 15.07.2024. abspielen. Laufzeit 58 Sekunden.