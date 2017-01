Fussball-News: Algeriens Natitrainer tritt zurück

Georges Leekens tritt nach bloss drei Monaten als Nationaltrainer von Algerien bereits wieder zurück. Nächste Trainer-Rochade bei Palermo und eine schwere Verletzung beim Teamkollegen von Breel Embolo – das sind die News des Tages.

Georges Leekens ist mit Algerien am Montag beim Afrika-Cup überraschend in der Vorrunde gescheitert. Die Nordafrikaner, ihrerseits WM-Achtelfinalist von 2014, waren in Gabun mit einer hochdotierten Mannschaft angetreten, galten als Favorit, gewannen dann aber kein einziges Spiel.

Der Serie-A-Klub Palermo wechselt ein weiteres Mal den Trainer. Eugenio Corini hat zwei Tage nach dem 0:1 im Heimspiel gegen Inter Mailand seinen Rücktritt gegeben. Der 46-Jährige war seit dem 1. Dezember in Palermo tätig und holte mit den Sizilianern in sieben Spielen vier Punkte. Corini war nach Davide Ballardini und Roberto de Zerbi der dritte Trainer in dieser Saison.

Schalke 04 muss für den Rest der Bundesliga-Saison auf den linken Aussenverteidiger Abdul Rahman Baba verzichten. Der 22-jährige Baba erlitt letzte Woche im ersten Spiel mit Ghana am Afrika-Cup gegen Uganda einen Kreuzbandriss im linken Knie sowie einen Innen- und Aussenmeniskusriss.