Major League Soccer: Mässiger Auftakt für Shaqiri und Co.

Mit einem Remis startete Xherdan Shaqiri in die neue Saison der nordamerikanischen Major League Soccer. Der Schweizer Nationalspieler war am Ausgleich der Chicago Fire beim 1:1 daheim gegen New York City beteiligt: Sein Freistoss stand am Ursprung des Treffers von Fabian Herbers in der 75. Minute. Maren Haile-Selassie, der zweite Schweizer im Team von Chicago, gab während der letzten halben Stunde sein Debüt in der MLS. Der frühere Lugano-Spieler holte den entscheidenden Freistoss heraus.