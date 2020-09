Legende: Zieht weiter Roger Assalé. Keystone

Assalé verlässt YB definitiv

YB-Stürmer Roger Assalé wechselt in die Ligue 1: Der Nationalspieler der Elfenbeinküste hat bei Dijon FCO einen Vierjahresvertrag unterschrieben. Ab Anfang 2020 spielte der 26-Jährige leihweise bei Leganes in Spanien. Assalé wurde mit YB dreimal Meister. Beim Cupsieg war er nicht spielberechtigt. In 94 Super-League-Partien erzielte er 31 Tore.

FCZ verpflichtet Sobiech leihweise

Der FC Zürich hat zwei Wochen vor dem Saisonstart die Verpflichtung von Lasse Sobiech bekanntgegeben. Der 29-jährige Deutsche stösst leihweise bis Ende Saison vom 1. FC Köln zu den Zürchern. Der 1,96 m grosse Innenverteidiger bestritt für Köln, Greuther Fürth und den HSV insgesamt 35 Partien in der 1. Bundesliga und war zuletzt an den belgischen Klub Mouscron ausgeliehen.

Corona-Fall bei GC

Ein Spieler von GC ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie der Klub in einer Mitteilung bekannt gab, hätten sich sämtliche Spieler sowie der Trainerstab und Staff am Freitag einem Corona-Test unterzogen, der bei einer Person angeschlagen habe. Der entsprechende Spieler weise keinerlei Symptome auf und befinde sich nun in häuslicher Isolation.