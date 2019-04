Legende: Wollen GC unterstützen Das ehemalige FCB-Führungsduo Bernhard Heusler und Georg Heitz. Freshfocus

Heusler und Heitz beraten GC

Während einer Übergangsphase (vorläufig bis Ende Juni 2019) wird der Grasshopper Club Zürich die Dienste der HWH AG in Anspruch nehmen. Namentlich sind das die Berater Bernhard Heusler und Georg Heitz, ehemaliger Präsident respektive Sportchef des FC Basels. Gegenstand des Mandats sind die Beratung und Begleitung der wesentlichen Entscheidungen in organisatorischer und personeller Hinsicht des Fussballclubs.

22 Klubs bekommen die Lizenz für nächste Saison

Für die Saison 2019/20 hat die Lizenzkommission der Swiss Football League (SFL) allen zehn Klubs der Super League in erster Instanz die Spielberechtigung in der höchsten Liga erteilt. In der Challenge League erhält der FC Schaffhausen vorerst keine Lizenz. Die Schaffhauser haben jedoch die Möglichkeit nachzubessern. Drei von vier Bewerbern aus der Promotion League erhalten die Spielberechtigung für die zweithöchste Liga.