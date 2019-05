Legende: Darf er mittun? Marco Djuricin (rechts) pendelt zurzeit zwischen Bank und Platz Freshfocus

GC legt gegen Djuricin-Sperre Rekurs ein

Die Grasshoppers haben Rekurs gegen die zwei Spiele umfassende Sperre ihres Stürmers Marco Djuricin eingelegt. Der 26-jährige Österreicher war von der SFL wegen grober Unsportlichkeit im Derby vom 6. April gegen den FC Zürich bestraft worden. Eine erste Einsprache war vom Einzelrichter abgelehnt worden. Der aktuelle Rekurs hat aufschiebende Wirkung, womit der Angreifer am Samstag im Heimspiel gegen St. Gallen mittun dürfte.

Konsens zu Hin- und Rückreise am Cupfinal

Sämtliche vom Schweizerischen Fussballverband (SFV) produzierten Tickets für den Cupfinal zwischen Basel und Thun am 19. Mai in Bern berechtigen zur kostenlosen Hin- und Rückfahrt ab jedem Schweizer Bahnhof. Auf diesen Konsens verständigten sich Vertreter der Stadt Bern, der Kantonspolizei Bern, der Bahnunternehmen SBB und BLS, der Finalisten FC Basel und FC Thun sowie des SFV am Donnerstagabend in Bern.