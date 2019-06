Lugano trägt Europacup-Spiele in St. Gallen aus

Legende: Wollen in St. Gallen auch als «Heimteam» jubeln Die Spieler von Lugano. Freshfocus

FC Lugano muss ins Exil

Lugano wird seine Europa-League-Spiele im St. Galler Kybunpark austragen. «Wir haben sechs Optionen aus logistischer, finanzieller und sportlicher Sicht bewertet», erklärte FCL-Direktor Michele Campana am Montag. Hohe Betriebskosten bei den anderen Kandidaten hätten den Ausschlag zugunsten des 17'317 Zuschauer fassenden Kybunparks gegeben. Das Cornaredo in Lugano verfügt über lediglich 3600 Sitzplätze. 2018 hatte Lugano seine EL-Gruppenspiele in Luzern ausgetragen.

St. Gallen holt Verteidiger Rüfli aus der Ligue 2

Der FC St. Gallen verpflichtet Abwehrspieler Vincent Rüfli bis 2021. Der 31-jährige Rüfli hat zuletzt für den Paris FC in der französischen Ligue 2 gespielt. Rüfli startete seine Profikarriere bei Servette und spielte später für Sion. Zudem hat er ein Länderspiel für die Schweizer A-Nati bestritten.

Raphaël Nuzzolo macht bei Xamax weiter

Xamax' Topskorer Raphaël Nuzzolo, dessen Vertrag Ende Juni ausläuft, wird auch nächste Saison für den Klub spielen. Der 35-Jährige unterschrieb einen Einjahresvertrag.