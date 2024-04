Mit Stierli wechselt die nächste FCZ-Spielerin in die Bundesliga

Legende: Ein sicherer Wert im Nationalteam und bei den FCZ Frauen Julia Stierli zieht es nach 40 Länderspielen und rund 250 Einsätzen für die Stadtzürcherinnen ins Ausland. freshfocus/Firudin Salimov

Women's Super League: FCZ verliert Titelhamsterin

Die 27-jährige Nationalspielerin Julia Stierli wird die FCZ Frauen verlassen und zur Saison 2024/25 in die deutsche Bundesliga zum SC Freiburg wechseln. Damit schlägt sie den exakt gleichen Weg ein, wie dies etwa schon ihre frühere Teamkollegin Leela Egli (17) im Winter tat. Innenverteidigerin Stierli war 2014 als 17-Jährige vom FC Aarau zum Zürcher Stadtklub gekommen. Ihr Palmarès ist reicht dekoriert mit 6 Meistertiteln und 5 Cupsiegen, womit sie zu den erfolgreichsten Spielerinnen in der Geschichte der FCZ Frauen zählt. Die Chance auf einen weiteren Meistertitel zum Abschied besteht, in den Playoff-Viertelfinals liegen die Titelverteidigerinnen nach dem Hinspiel gegen Luzern mit 2:0 aussichtsreich im Rennen.

01:34 Video Archiv: Die FCZ Frauen siegen zum Auftakt der Playoffs in der Women's Super League Aus Sport-Clip vom 27.04.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 34 Sekunden.