Vom georgischen Rekordmeister Dinamo Tiflis stösst Linksverteidiger Levan Kharabdze auf Leihbasis zum FC Zürich. Der 18-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis zum Ende der Spielzeit 2019/2020 mit Option auf eine definitive Übernahme. In seinen bislang 35 Pflichtspielen für die 1. Mannschaft von Tiflis gelangen Kharabaze 4 Tore und 6 Assists.

Franck Ribéry zog sich am Mittwoch in einem internen Testspiel einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zu. Er wird dem Rekordmeister damit zum Rückrundenauftakt gegen Hoffenheim nicht zur Verfügung stehen. Der 35-jährige Franzose war zuletzt wegen seinen beleidigenden Äusserungen auf Social-Media-Kanälen in den Schlagzeilen.

Der frühere Bundesliga-Trainer Bernd Stange ist während der Gruppenphase des Asien-Cups als Nationaltrainer Syriens entlassen worden. Das gab der Verband wenige Stunden nach der 0:2-Niederlage gegen Jordanien bekannt. Syrien war mit einem enttäuschenden 0:0 gegen Palästina ins Turnier in den Vereinigten Arabischen Emiraten gestartet.