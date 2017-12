Fussball-News: Liverpool zahlt für Van Dijk 100 Millionen

Der FC Liverpool holt von Southampton den Niederländer Virgil van Dijk. Und: Samuele Campo kehrt von Lausanne-Sport zu seinem Stammverein Basel zurück.

Der FC Liverpool wird auf dem Transfermarkt aktiv und verpflichtet Virgil van Dijk vom FC Southampton. Der Niederländer wechselt per 1. Januar an die Anfield Road und soll laut englischen Medienberichten 75 Millionen Pfund (rund 100 Millionen Schweizer Franken) kosten. Damit würde der 26-Jährige zum teuersten Abwehrspieler der Welt werden. Zuvor gab Manchester City für Kyle Walker mit 54 Millionen Pfund bisher am meisten Geld für einen Verteidiger aus.

Samuele Campo unterschrieb mit dem Schweizer Meister einen Vertrag bis zum Sommer 2022. Campo spielte die letzten beiden Jahre für Lausanne-Sport. Mit 8 Vorlagen (nebst 4 Treffern) war der 22-Jährige in der Vorrunde die Nummer 3 in dieser Statistik. Vor Campo hatte der FCB kurz vor Weihnachten mit Fabian Frei bereits ein anderes Eigengewächs zurückgeholt.

Campo trifft im letzten Spiel für Lausanne 0:16 min, vom 17.12.2017