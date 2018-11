Damit reagierte das Duo auf die seit Monaten andauernde Negativserie der «Boys in Green». Das 0:0 in Dänemark am Montag war bereits die 4. Partie in Serie, in der die Republik Irland kein Tor erzielte. Die Bilanz unter dem 66-jährigen Martin O'Neill war zuletzt desaströs. In diesem Jahr gelang der Mannschaft kein einziger Sieg in einem Pflichtspiel. In der Nations League in der Liga B beendete das Team die Gruppe 4 als Tabellenletzter und stieg ab.

Die Deutsche Fussball Liga (DFL) hat bekannt gegeben, dass ab der Saison 2021/22 keine Montagsspiele mehr stattfinden werden. Die Liga gibt damit einem Begehren der Fans nach, die sich geschlossen gegen Spiele an Werktagen stellten.