Die Uefa hat offiziell die Einführung eines dritten Europacup-Wettbewerbs beschlossen. Die neue Liga, die den Arbeitstitel Europa League 2 trägt, soll in der Saison 2021/2022 erstmals ausgetragen werden und vor allem kleineren Ländern vorbehalten sein. Gespielt wird wie in der Europa League am Donnerstag. Der Sieger des neuen Wettbewerbs qualifiziert sich für die Europa League der nächsten Saison. Teilnehmen sollen 32 Vereine am neuen Europacup. Dagegen wird die Teilnehmerzahl der Europa League von 48 auf 32 reduziert.

Gregg Berhalter löst als US-Coach Dave Sarachan ab, der ein Jahr als Interimstrainer tätig war. «Das ist eine enorme Ehre», sagte Berhalter, der ankündigte, «etwas Besonderes aufbauen» zu wollen. Der 45-Jährige trainierte in den vergangenen 5 Jahren den MLS-Klub Columbus Crew.

Der schottische Fussball-Meister Celtic Glasgow hat zum 18. Mal den Ligapokal gewonnen. Im Finale im Glasgower Hampden Park setzte sich die Mannschaft von Teammanager Brendan Rodgers gegen den FC Aberdeen mit 1:0 durch.