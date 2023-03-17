Zwei Kreuzbandrisse und ein Marderbiss, aber der stahlharte YB-Captain weint auch mal auf dem Fussballplatz, wenn der Schiri nicht abpfeifen will. Zum Podcast-Termin reist er mit dem Zug an – ein von Fussballprofis selten gewähltes Transportmittel. Loris Benito, der erfrischend andere Tschütteler.

«Sykora Gisler», der Fussball-Podcast von SRF 3-Moderator Tom Gisler und «ZWÖLF»-Chefredaktor Mämä Sykora bietet unterhaltende Gespräche mit Haltung, Herz und einer guten Prise Humor. Zu den beiden Enthusiasten stösst jeweils ein prominenter Gast – der das Duo mit scharfer Zunge und genauso viel Fussballherz ergänzt.

Die beiden Hosts

Mämä Sykora ist Chefredaktor des Fussballmagazins «ZWÖLF». Die Challenge League zieht er jederzeit der Champions League vor. Sykora hat ein Faible für lauffaule Zauberfüsschen. So einen Spielstil pflegte er auch selber in der Zürcher Alternativliga beim ruhmreichen Dynamo Röntgen (1 Meistertitel, 3 Fairplay-Trophäen). Nach zwei Achillessehnenrissen wird ein Nati-Aufgebot immer unwahrscheinlicher.

Tom Gisler ist nicht nur Radiomoderator bei SRF 3, sondern auch gescheiterte Stürmerhoffnung des FC Stäfa. Der nicht-ganz-so-agile Rechtsfuss mit dem Riecher für den linken Pfosten schaffte es nur darum einmal ins Talent-Training von Holland-Legende Johann Neeskens, weil die eigentlichen Talente alle verletzt, verkatert oder im Urlaub waren. Gisler hat wenig Ahnung von Fussball, was ihn aber nicht davon abhält, seine Meinung dezidiert kundzutun.