Wer bei «Sykora Gisler» eine Fussball-Expertenrunde erwartet, in der die Protagonisten (un)genau wie ein Videoschiedsrichter jede einzelne Spielszene der vergangenen Runde analysieren, wird bitter enttäuscht sein: Der Podcast um SRF 3-Moderator Tom Gisler und «ZWÖLF»-Chefredaktor Mämä Sykora widmet sich nicht der trockenen Aufarbeitung von Abseitsentscheidungen, sondern der greifbaren Emotion rund um die schönste Nebensache der Welt. Gefragt sind weder Expertenmeinungen noch technische Analysen, dafür unterhaltende Gespräche mit starken Meinungen, viel Herz und einer guten Prise Humor.

Gesucht ausserdem: Starke Meinungen zur schönsten Nebensache der Welt. Zu den beiden Enthusiasten stösst jeweils ein prominenter Gast – der das Duo mit scharfer Zunge und genauso viel Fussballherz ergänzt. Von der Challenge- bis zur Champions League, von der ersten bis zur dritten Halbzeit.

51:07 Video mit Marc Meschenmoser, Investigativjournalist (Staffel 2023, Folge 2) Aus Sykora Gisler – der Fussball-Talk vom 08.03.2023. abspielen. Laufzeit 51 Minuten 7 Sekunden.

Wer sind die beiden Vögel eigentlich?

Mämä Sykora lebt in Zürich und ist Chefredaktor des Schweizer Fussballmagazins «ZWÖLF». Die Super- und die Challenge League zieht er jederzeit der Champions League vor und er hat ein Faible für lauffaule Zauberfüsschen. So einen Spielstil pflegte er auch selber in der Zürcher Alternativliga beim ruhmreichen Dynamo Röntgen (1 Meistertitel, 3 Fairplay-Trophäen), nach zwei Knieoperation wird ein Nati-Aufgebot aber immer unwahrscheinlicher.

Tom Gisler ist nicht nur Radiomoderator bei SRF 3, sondern auch gescheiterte Stürmerhoffnung des Goldküsten-Vorzeigeklubs FC Stäfa. Der nicht-ganz-so-agile Rechtsfuss mit dem Riecher für den linken Pfosten schaffte es nur ins Talent-Training von Holland-Legende Johann Neeskens, weil die eigentlichen Talente alle entweder verletzt, verkatert oder im Urlaub waren. Während seiner Laufbahn beim FCS wanderte Gisler im Feld immer weiter nach hinten, bis er auf der ungeliebten Position des Rechtsverteidigers landete.