Viel Grund zum Lachen

Für Géraldine Reuteler läuft es aktuell sehr gut. In der Bundesliga feiert die Schweizer Nati-Spielerin mit Eintracht Frankfurt am 5. Spieltag einen 3:1-Sieg gegen Essen. Reuteler erzielt in der 83. Minute mit ihrem 3. Saisontor das 2:1 für ihr Team. In der Tabelle sind die Frankfurterinnen die ersten Verfolgerinnen von Leader Bayern München.

