Neben dem Online-Turnier hat Leyton Orient auch eine Spendenaktion lanciert. Das Ziel ist es, 50'000 Pfund zu sammeln. 75% der Spenden sollen den aufgrund der Corona-Krise finanziell gebeutelten kleinen Klubs in England zugute kommen. Der Rest soll in einen Fond der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zur Bekämpfung von Covid-19 fliessen.