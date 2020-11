Legende:

Maradona nach der Karriere

Unvergessen sind die erschienenen Bilder vom kugelrunden Maradona. Er scheitert als TV-Moderator, verbringt Wochen in Krankenhäusern, lässt sich den Magen verkleinern und schrammt mehrmals knapp am Tod vorbei. All das war: Diego Armando Maradona.

imago images