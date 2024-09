Granit Xhaka ist mit der Nominierung für den Ballon d'Or für seine ausgezeichnete Saison belohnt worden. Der Mittelfeldspieler gewann in der vergangenen Spielzeit mit Bayer Leverkusen das Double aus Meisterschaft und Pokal und zeigte auch im Nati-Trikot durchwegs starke Leistungen. So führte er das Team von Murat Yakin an der Europameisterschaft im Frühsommer in Deutschland als Captain in den Viertelfinal.

2015 schaffte es Bachmann

Auf der Liste der 30 Kandidaten für die Wahl zum Weltfussballer des Jahres tummelt sich das «Who is Who» des Weltfussballs. Von Erling Haaland über Toni Kroos bis Kylian Mbappé sind alle Top-Stars vertreten. Xhaka ist der erste Schweizer, dem die Ehre der Nomination zuteil wird. Die Formel mit 30 Nominierten existiert seit 2016.

Ramona Bachmann hatte es bei den Frauen 2015 gar auf die Shortlist der 10 zur Wahl stehenden Spielerinnen geschafft.

Auch Sommer und Kobel nominiert

Mit Gregor Kobel und Yann Sommer sind zwei Schweizer für die «Yashin Trophy», welche den besten Torhüter der Saison auszeichnet, nominiert worden. Diese Liste umfasst insgesamt 10 Athleten.

Der Ballon d'Or, der von der Fachzeitschrift France Football vergeben wird, findet am 28. Oktober im Théâtre du Châtelet in Paris statt.